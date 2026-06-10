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Secretario de Guerra estadounidense viajará a Base Naval de Guantánamo

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #base naval de Guant{anamo #Cuba #Estados Unidos #Pete Hegseth #Secretario de Guerra #TV Yumurí

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, tiene previsto viajar este miércoles a la Base Naval de Guantánamo, en Cuba, y a Tampa, Florida, donde sostendrá encuentros con las tropas destacadas en territorio cubano y con unidades del Comando Central (CENTCOM), según informó el gobierno norteamericano en un comunicado oficial.

No precisó las razones de la visita.

Se trata del segundo viaje en apenas dos semanas de un alto funcionario de la administración Trump a la base de Guantánamo. El pasado 29 de mayo, el general Francis L. Donovan, jefe del Comando Sur, estuvo en la instalación para abordar asuntos relacionados con la seguridad del personal militar y sus familias, así como la preparación operativa junto a oficiales de la base.

Donovan también evaluó la seguridad perimetral de la instalación en un encuentro con representantes de las fuerzas armadas cubanas.

Ana Teresa Badía/ Perfil de Facebook

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By Redacción TV Yumurí

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