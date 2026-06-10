Cuba

Afectación de 2 040 MW en pico nocturno del miércoles

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Apagones #Economía #Electricidad #Gobierno #Ministerio de Energía y Minas (MINEM) #Panel solar #Unión Eléctrica (UNE)

La Unión Eléctrica informó en su parte habitual que en el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se mantuvo la afectación durante todo el horario de la madrugada. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 2 044 MW a las 21:00 horas.

La producción de energía de los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 3 118 MWh, con 483 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas fue de 960 MW, la demanda 2 595 MW con 1 635 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1 650 MW.

Se encuentran en avería la unidad 6 de la CTE Mariel, la unidad de la CTE Guiteras, las unidades 1, 2 y 3 de la CTE Santa Cruz, la unidad 6 de la CTE Nuevitas y la unidad 2 de la CTE Felton. En mantenimiento la unidad 5 de la CTE Mariel, la unidad 5 de la CTE Nuevitas y las unidades 5 y 6 de la CTE Renté.

Las limitaciones en la generación térmica son de 227 MW.

Se prevé para el horario pico la entrada de la unidad 3 de Energas Varadero con 30 MW.

Para el horario de máxima demanda se estima una disponibilidad de 990 MW con una demanda máxima de 3 000 MW, para un déficit de 2 010 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 2 040 MW en este horario. (ALH)

Tomado de Cubadebate

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