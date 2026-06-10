Cuba

No perder el camino

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #círculos infantiles #Cuba

Dicen que “a falta de pan, ca­sabe”, y por eso nos toca hacer magia con lo que tenemos; a fin de preservar este logro que, pese a las dificultades, continúa ofre­ciendo sus servicios a las madres trabajadoras, a las familias.

Frente a los problemas mencio­nados, algunos se preguntan cómo contribuir. Conocemos que desde hace tiempo existen centros labo­rales que han asumido dentro de su programa de trabajo el apoyo a círculos infantiles en cuanto a la alimentación y la reparación de los locales; sin embargo, los buenos ejemplos no abundan tanto como desearíamos.

Llevar esas iniciativas al máximo posible permitiría un mayor vínculo con nuevos acto­res económicos —mipymes y tra­bajadores por cuenta propia—, quienes poseen muchos casos de ayuda a escuelas, hospitales, ho­gares de ancianos y de niños sin amparo familiar por solo citar estos casos. ¿Quién niega que en los últimos meses es muy visible esa solidaridad colectiva, res­puesta de los cubanos para en­frentar tan difícil circunstancia?

Si tomamos como base esas alternativas me atrevería a propo­ner que en dependencia del mon­to de las donaciones a los círculos infantiles, estas se gestionaran con las autoridades en la locali­dad. Otra de las maneras de estre­char vínculos con la comunidad y de mostrar transparencia en el proceso.

Y no me refiero a aplicarlo solo en los círculos infantiles en las ciudades, también incluyo a los de las zonas periféricas y ru­rales. Hay ejemplos de ello, pero deben de ser más. Estas propues­tas no eliminan la responsabili­dad institucional, solo pedimos que se multiplique la solidaridad. Nos corresponde cuidar lo que ya poseemos. No dejemos morir, por falta de acción u omisión, uno de los logros más hermosos de la Re­volución. (ALH)

Yamila Causse Despaigne/Trabajadores

Post Views: 10

By Redacción TV Yumurí

Entradas relacionadas

Cuba

Afectación de 2 040 MW en pico nocturno del miércoles

Redacción TV Yumurí
Cuba

Estiman en 2010 MW la afectación para el pico del martes

Redacción TV Yumurí
Cuba Destacados

Disponibles cuatro proyectos de ley para consulta ciudadana

Redacción TV Yumurí

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Deportes

Rinden tributo a gesta histórica del movimiento deportivo cubano

Cuba

No perder el camino

Cuba

Afectación de 2 040 MW en pico nocturno del miércoles

Ciencia

Cuba cuenta con vacuna de gran impacto contra la leptospirosis