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Rinden tributo a gesta histórica del movimiento deportivo cubano

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #60 aniversario del Cerro Pelado #Cuba #Deportes #Escuela Superior de Formación de Atletas de Alto Rendimiento Cerro Pelado

La Escuela Superior de Formación de Atletas de Alto Rendimiento Cerro Pelado acogió hoy aquí el acto por el 60 aniversario del Cerro Pelado, gesta histórica del movimiento deportivo cubano.

   La actividad sirvió como homenaje a la travesía protagonizada por la delegación deportiva cubana que en 1966 desafió las maniobras del gobierno de Estados Unidos para impedir su participación en los X Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Juan, Puerto Rico.

El bronce olímpico de baloncesto Ruperto Herrera enfatizó la determinación y el espíritu de sacrificio de los atletas cubanos que defendieron el derecho de la nación a competir bajo su bandera.

Como parte de la jornada, fueron colocadas ofrendas florales ante los monumentos a los Mártires de Barbados y al Héroe Nacional de Cuba, José Martí.

Durante la ceremonia se leyó un fragmento de la Declaración del Cerro Pelado, documento en el que se denunciaban los intentos de sabotaje y las restricciones impuestas para impedir la presencia de la nación caribeña en la cita multideportiva.

El homenaje a la gesta del movimiento deportivo cubano contó con la presencia del presidente del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER), Osvaldo Vento, además de las multicampeones olímpicos Mijaín López y Omara Durand.

A pesar de las tensiones y las dificultades, Cuba ocupó el segundo lugar en el medallero general con 35 de oro, 19 de plata y 24 de bronce, solo superada por México. (ALH)

Tomado de Prensa Latina

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By Redacción TV Yumurí

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