Rinden tributo a gesta histórica del movimiento deportivo cubano

La actividad sirvió como homenaje a la travesía protagonizada por la delegación deportiva cubana que en 1966 desafió las maniobras del gobierno de Estados Unidos para impedir su participación en los X Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Juan, Puerto Rico.

El bronce olímpico de baloncesto Ruperto Herrera enfatizó la determinación y el espíritu de sacrificio de los atletas cubanos que defendieron el derecho de la nación a competir bajo su bandera.

Como parte de la jornada, fueron colocadas ofrendas florales ante los monumentos a los Mártires de Barbados y al Héroe Nacional de Cuba, José Martí.

Durante la ceremonia se leyó un fragmento de la Declaración del Cerro Pelado, documento en el que se denunciaban los intentos de sabotaje y las restricciones impuestas para impedir la presencia de la nación caribeña en la cita multideportiva.

El homenaje a la gesta del movimiento deportivo cubano contó con la presencia del presidente del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER), Osvaldo Vento, además de las multicampeones olímpicos Mijaín López y Omara Durand.

A pesar de las tensiones y las dificultades, Cuba ocupó el segundo lugar en el medallero general con 35 de oro, 19 de plata y 24 de bronce, solo superada por México. (ALH)

Tomado de Prensa Latina