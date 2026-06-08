Sesionó Asamblea General del Comité Olímpico Cubano

La voluntad de afianzar los esfuerzos que han permitido mantener la vitalidad del deporte primó hoy en la asamblea general del Comité Olímpico Cubano (COC) que repasó su labor en el 2025 y las principales misiones identificadas para el actual año.

En medio de situaciones generadas por la agresión económica recrudecida por el gobierno de los Estados Unidos, con expresiones muy concretas en este ámbito, se destacó la cohesión que caracteriza el trabajo conjunto con el Inder, rector estatal de la actividad.

Encabezado por el titular del COC, Roberto León Richards, y con el titular del Inder, Osvaldo Vento Montiller, en calidad de invitado, el encuentro elogió acciones concebidas para garantizar respuestas a los principales compromisos, no sin lamentar ausencias inevitables.

A tono con ello se insistió en el rol asignado a los más de 100 oficiales con cargos internacionales y la necesidad de jerarquizar la gestión de recursos que se generan desde programas de solidaridad y otras fórmulas establecidas por organizaciones regionales, continentales y mundiales.

En el Hotel Parque Central, en diálogo con presidentes de federaciones, comisionados nacionales y otros directivos se consideró positiva la evaluación de parte de la reserva atlética de la Isla que tributaron los II Juegos Panamericanos Júnior de Asunción, en ajuste al escalonamiento diseñado para ella.

Se precisó que parte de la misma integra la preselección de 784 competidores de la que saldrá la delegación a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, pactados del 24 de julio al 8 de agosto como principal lid multideportiva del año.

En esa línea se actualizó que son 458 (250 hombres y 208 damas) los clasificados en 35 deportes, cuando aún están pendientes de recibir cupos el atletismo y el tenis, tras lo cual deben sumar entre 507 y 510 los que concursen en la capital dominicana.

Igualmente se explicó que el sistema de asignación de plazas para los IV Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026 permitirá a Cuba intervenir con 12 exponentes: ocho en beisbol5 (4 varones-4 féminas), tres en atletismo (0-3) y uno en judo (0-1).

Iniciada con merecido homenaje a glorias del deporte cubano fallecidas en los últimos meses, la cita también asignó espacio al debate sobre otros asuntos como relaciones internacionales, control antidopaje, aseguramiento logístico y superación. (ALH)

Tomado de Jit

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