Tormenta tropical Boris se forma en aguas del Pacífico mexicano

Acorde con un aviso de la institución, en horas de la madrugada su centro se localizó aproximadamente a 135 kilómetros (km) al sureste de Acapulco, en el Pacífico, y a 80 al suroeste de Punta Maldonado, Guerrero, con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora (km/h) y rachas de hasta 85.

Durante las próximas horas, se esperan precipitaciones torrenciales (de 150 a 250 mm) en regiones de Guerrero (oeste y costa), intensas (de 75 a 150) en zonas de Michoacán (sureste y costa) y Oaxaca (suroeste), así como muy fuertes (de 50 a 75) en áreas de Jalisco (sur) y Colima.

Los pronósticos apuntan a rachas de viento de 70 a 90 km/h en las costas de Guerrero y el oeste de Oaxaca; de 50 a 70 en el litoral de Jalisco, Colima y Michoacán, además de oleaje de cuatro a cinco metros en Guerrero y el oeste de Oaxaca, y de tres a cuatro en Jalisco, Colima y Michoacán.

El SMN advirtió que las precipitaciones podrían generar deslaves y desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, por lo que exhortó a la población a atender los avisos de esta institución y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Los expertos mantienen la zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical, desde Lagunas de Chacahua, Oaxaca, hasta Técpan de Galeana, Guerrero.

Esta madrugada, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el Gobierno está preparado para atender a la población ante lo que era en ese momento la depresión tropical Dos-E, convertida actualmente en Boris.

A través de un mensaje en su cuenta de la red social X, la mandataria refirió que las secretarías de Marina y Defensa activaron el Plan Marina y el Plan DN-III-E en fase de prevención, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua, Protección Civil y administraciones estatales y municipales.

La jefa del Ejecutivo pidió a los ciudadanos de Guerrero y Oaxaca, particularmente en la franja costera comprendida entre Lagunas de Chacahua y Tecpan de Galeana, así como a habitantes de Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit, mantenerse atentos a los avisos oficiales.

“Se pronostican lluvias intensas, oleaje elevado y mar de fondo. La prevención y la información oportuna son fundamentales para proteger la vida y el patrimonio de las familias”, aseveró. (ALH)

Tomado de Prensa Latina