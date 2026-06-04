Vacuna rusa contra cáncer colorrectal con buenos resultados

«Los primeros pacientes recibieron tratamiento a finales de marzo y principios de abril. Ya llevamos dos meses observándoles y podemos afirmar que toleran bien la vacuna”, refirió este jueves Skvortsova al margen de las sesiones del segundo día del Foro Económico Internacional de San Petersburgo (Spief por sus siglas en inglés), que se celebra del 3 al 6 de junio.

La directora de AFMB comunicó igualmente que la vacuna rusa no causa efectos secundarios graves y genera la respuesta inmunitaria que esperaban los científicos.

Según Skvortsova, más de 40 personas fueron seleccionadas para la terapia con Oncopept, principalmente pacientes con cáncer colorrectal metastásico que habían pasado por quirófano y recibido al menos dos líneas de quimioterapia sistémica.

La eficacia clínica del fármaco se evaluará tres meses después de la primera administración de la oncovacuna. (ALH)

Tomado de Prensa Latina