FIFA oficializa lista de las 48 selecciones del Mundial 2026

Por primera vez en la historia del certamen habrá tres sedes y 48 equipos participantes divididos en doce grupos de cuatro equipos.

En esta edición hay 357 jugadores que disputaron como mínimo una edición anterior de la Copa Mundial, mientras que otros 891 futbolistas vivirán la competición por primera vez.

Otro dato llamativo es el de la brecha generacional: más de 25 años separan al jugador más veterano (Craig Gordon, de Escocia, con 43 años y 162 días) del más joven (Gilberto Mora, de México, con 17 años y 240 días).

Asimismo, hay 22 jugadores que tendrán menos de 20 años y otros siete que habrán cumplido los 40 cuando comience la competición. Entre los menores de 20 años destaca el mediocentro ofensivo ecuatoriano Kendry Páez, quien en esta Copa del Mundo vestirá la camiseta número 10 con la Tricolor.

Además, regresarán a los escenarios mundiales 22 jugadores que han conquistado el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA.

Las 48 federaciones participantes presentaron las listas completas este lunes 1 de junio.

De acuerdo con el Reglamento de la Copa Mundial de la FIFA 2026, solo se podrá sustituir a un jugador de la lista definitiva en caso de lesión grave o enfermedad a más tardar 24 horas antes de que comience el primer partido del equipo en la competición, a menos que el máximo órgano rector del fútbol apruebe otra medida.

⚽💥Las 48 selecciones clasificadas al Mundial 2026.

🔶 Grupo: A.

México

Sudáfrica

Korea del Sur

República Checa

🔷 Grupo: B.

Canadá

Suiza

Catar

Bosnia y Herzegovina

🔶 Grupo: C.

Brasil

Marruecos

Escocia

Haití

🔷 Grupo: D.

Estados Unidos

Paraguay

Turquía

Australia

🔶 Grupo: E.

Alemania

Costa de Marfil

Ecuador

Curazao

🔷 Grupo: F.

Países Bajos

Japón

Suecia

Túnez

🔶 Grupo: G.

Bélgica

Irán

Egipto

Nueva Zelanda

🔷 Grupo: H.

España

Uruguay

Arabia Saudita

Cabo Verde

🔶 Grupo: I.

Francia

Senegal

Irak

Noruega

🔷 Grupo: J.

Argentina

Argelia

Austria

Jordania

🔶 Grupo: K.

Portugal

Colombia

Uzbekistán

RD Congo

🔷 Grupo: L.

Inglaterra

Croacia

Panamá

Ghana (ALH)

Tomado de El Universo