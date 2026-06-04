FIFA oficializa lista de las 48 selecciones del Mundial 2026

Por primera vez en la historia del certamen habrá tres sedes y 48 equipos participantes divididos en doce grupos de cuatro equipos.
En esta edición hay 357 jugadores que disputaron como mínimo una edición anterior de la Copa Mundial, mientras que otros 891 futbolistas vivirán la competición por primera vez.
Otro dato llamativo es el de la brecha generacional: más de 25 años separan al jugador más veterano (Craig Gordon, de Escocia, con 43 años y 162 días) del más joven (Gilberto Mora, de México, con 17 años y 240 días).
Asimismo, hay 22 jugadores que tendrán menos de 20 años y otros siete que habrán cumplido los 40 cuando comience la competición. Entre los menores de 20 años destaca el mediocentro ofensivo ecuatoriano Kendry Páez, quien en esta Copa del Mundo vestirá la camiseta número 10 con la Tricolor.
Además, regresarán a los escenarios mundiales 22 jugadores que han conquistado el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA.
Las 48 federaciones participantes presentaron las listas completas este lunes 1 de junio.
De acuerdo con el Reglamento de la Copa Mundial de la FIFA 2026, solo se podrá sustituir a un jugador de la lista definitiva en caso de lesión grave o enfermedad a más tardar 24 horas antes de que comience el primer partido del equipo en la competición, a menos que el máximo órgano rector del fútbol apruebe otra medida.
⚽💥Las 48 selecciones clasificadas al Mundial 2026.
🔶 Grupo: A.
México
Sudáfrica
Korea del Sur
República Checa
🔷 Grupo: B.
Canadá
Suiza
Catar
Bosnia y Herzegovina
🔶 Grupo: C.
Brasil
Marruecos
Escocia
Haití
🔷 Grupo: D.
Estados Unidos
Paraguay
Turquía
Australia
🔶 Grupo: E.
Alemania
Costa de Marfil
Ecuador
Curazao
🔷 Grupo: F.
Países Bajos
Japón
Suecia
Túnez
🔶 Grupo: G.
Bélgica
Irán
Egipto
Nueva Zelanda
🔷 Grupo: H.
España
Uruguay
Arabia Saudita
Cabo Verde
🔶 Grupo: I.
Francia
Senegal
Irak
Noruega
🔷 Grupo: J.
Argentina
Argelia
Austria
Jordania
🔶 Grupo: K.
Portugal
Colombia
Uzbekistán
RD Congo
🔷 Grupo: L.
Inglaterra
Croacia
Panamá
Ghana (ALH)
Tomado de El Universo