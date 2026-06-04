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Informan situación epidemiológica y del Programa Materno-Infantil

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Centro Provincial de Higiene #Epidemiología y Microbiología #Matanzas #PAMI #Programa de Atención Materno-Infantil #Salud

En la última semana se reportaron siete casos positivos a hepatitis y 49 sospechosos. Los municipios con mayor acumulado anual hasta la fecha son Matanzas (con alrededor del 40 %), Cárdenas, Ciénaga de Zapata y Unión de Reyes.

Con respecto a los brotes abiertos, en el de Versalles se detectaron seis nuevos sospechosos; el de Cárdenas, por su parte, no aportó nuevos casos a la estadística, por lo cual se prevé cerrarlo el próximo 19 de junio.

La hepatitis en la provincia se mantiene en una meseta con leve tendencia al descenso; aunque persisten brotes aislados, no se han generado brotes grandes, por lo que los casos se mantienen dispersos y bajo control.

En cuanto a las arbovirosis, se reportaron 47 casos, con Jagüey Grande, Los Arabos, Colón y Limonar como los municipios de mayor incremento con respecto al período anterior; no obstante, esta ha sido la semana con menos casos en los últimos seis años.

Los cuadros febriles aumentaron ligeramente, pero permanecen en zona de seguridad y todas las pruebas para dengue resultaron negativas, por lo cual se puede afirmar que Matanzas se mantiene libre de transmisión activa de dengue.

En el caso del Pami, la provincia cerró mayo con un índice de mortalidad infantil de 7.4 por cada mil nacidos vivos; disminuyó el bajo peso al nacer y los partos pretérmino, aunque la escasez de medicamentos como el nifedipino, el nitropusiato de sodio y el clorhidrato de hidralacina podría provocar un incremento de estos parámetros.

Mario Sabines Lorenzo, primer secretario del Comité provincial del Partido, insistió en la importancia de la atención domiciliaria a embarazadas y lactantes, con el objetivo de identificar y rectificar a tiempo causas prevenibles de mortalidad materna e infantil.

En este sentido, propuso el empleo de vehículos eléctricos para optimizar la movilidad del personal sanitario y superar limitaciones de combustible, y enfatizó sobre la importancia de la colaboración y gestión de recursos: «no tengan pena de tocar puertas; para ustedes siempre van a estar abiertas», aseveró. (ALH)

Humberto Fuentes Rodríguez/Girón

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By Redacción TV Yumurí

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