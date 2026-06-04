Cultura

Audiovisual honra al trovador cubano Eduardo Sosa

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #AHS #Asociación Hermanos Saiz #Cuba #Cultura #Eduardo Sosa

La Asociación Hermanos Saíz (AHS) de Cuba estrenará próximamente en plataformas digitales un videoclip en homenaje al trovador y Miembro de Honor de la organización Eduardo Sosa, quien permanece hoy en el recuerdo de su pueblo.

Interpretado por Annie Garcés y realizado por Anthony Bravo y Ara Estudio, esta producción “es otra muestra de cariño a un creador y amigo que recordaremos siempre”, añadió el presidente de la AHS, Yasel Toledo, en su página en Facebook.

Eduardo Sosa (1972-2025) conquistó al público en su tierra y en otras regiones desde la sonoridad de sus composiciones, con un estilo tradicional y muy cubano.

A lo largo de su trayectoria representó a Cuba en diferentes eventos internacionales y compartió escenario con relevantes artistas cubanos como Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y Compay Segundo.

Conforman su repertorio canciones, baladas blues y géneros de la música cubana. Además, incorporó de forma eventual a su catálogo temas de compositores cubanos y extranjeros.

Trasladó su musicalidad a países como España, México y Chile, donde fue bien recibido por el público, mientras en la televisión cubana condujo junto a Marta Campos el programa Entre manos, dedicado a la promoción de la canción trovadoresca.

Sosa presidió por varios años el Comité Organizador del Festival de la Trova Pepe Sánchez, en Santiago de Cuba, labor que llevó en paralelo a su destacada obra como compositor e intérprete.

El músico falleció en la madrugada del 12 de febrero de 2025, a la edad de 52 años, como consecuencia de un accidente cerebrovascular hemorrágico. (ALH)

Tomado de Prensa Latina

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