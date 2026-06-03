Verano AHS: «Lo mejor eres tú, a nuestro estilo y con flow»

La Asociación Hermanos Saíz en Matanzas iniciará su programación de verano con la vigésimo séptima edición del Festival Atenas Rock, del 25 al 28 de junio.

Yadiel Durán, presidente de la filial, explicó que el evento retorna este año a sus orígenes, en la base de campismo Río San Juan.

«Vamos a estar lanzando próximamente la página web del festival, donde van a tener toda la información sobre el programa y también desde el punto de vista logístico, cómo va a ser el tema del hospedaje y de la transportación, que son dudas que siempre están alrededor del festival, pues ahí van a tener toda la información y los contactos del comité organizador del Atenas Rock», expuso.

A las ofertas culturales para la temporada estival se suma la cuarta edición del Taller de Experiencias creativas, en el Patio Colonial de la Atenas de Cuba, sede de la Asociación.

«Mantenemos nuestra programación habitual enfocados principalmente en el trabajo con los niños, como lo hemos venido realizando durante cada verano, con ese taller, en el que vamos a estar compartiendo con los más pequeños todo el proceso alrededor de la creación artística.

Este taller tiene la particularidad que no busca formar artistas, sino que ellos entiendan cuál es el proceso que existe detrás de de la creación artística», comentó Durán.

El lema y enfoque para la etapa estival «Lo mejor eres tú, a nuestro estilo y con flow», resume la estrategia artística de la institución.

Este 2026 la Asociación Hermanos Saíz celebra su 40 aniversario con una programación diversa y centrada en el público joven. (ALH)

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