Cárdenas celebrará su Feria Territorial del Libro el próximo sábado 25 de julio, con la realización de exposiciones, conversatorios y actos culturales y recreativos.

El evento, dedicado a Silvia Alderete, Presidenta de la Filial Nicolás Guillén, ofrecerá un programas de actividades enfocado en llevar a los cardenenses títulos literarios variados.

La jornada iniciará a las 9 y media de la mañana del sábado en el portal del Museo Oscar María de Rojas. Posteriormente, se establecerán dos sitios de venta de libros: el parque José Antonio Echeverría y la Biblioteca Bello Atardecer.

La Feria acogerá presentaciones de libros, de la mano de algunos autores y especialistas, que tendrán lugar entre las diez y doce de la mañana.

La Feria Territorial del Libro llegará a Cárdenas el próximo sábado 25 de julio; la jornada, a pesar de limitaciones logísticas en su organización, tendrá el objetivo de reafirmar a la lectura como una opción recreativa y de aprendizaje.

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