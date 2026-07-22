Más de cuatrocientos titulados de Medicina, Enfermería, Estomatología y Tecnología de la Salud se congregaron en la plaza de La Vigía para el acto central de graduación 2026 de la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas.

El Dr. Jonathan Estrada Rodríguez, destacó como graduado más integral por sus resultados académicos.

Títulos de oro, premios al mérito científico y reconocimientos a integrantes del Movimiento Vanguardista Mario Muñoz Monroy se entregaron durante la ceremonia. Además, los egresados con una trayectoria estudiantil relevante ingresaron al Cuadro de Honor de la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas y de la Facultad Juan Guiteras Gener.

La entrega de la cofia a las nuevas enfermeras simbolizó el humanismo y sacrificio de la profesión.

El acto central de graduación 2026 de la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas estuvo dedicado al Centenario del Líder Histórico de la Revolución Cubana Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y al 95 cumpleaños del General de Ejército Raúl Castro.

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