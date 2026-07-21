Celebran Día del Historiador

Asociados de la filial yumurina de la Unión Nacional de Historiadores de Cuba (UNHIC) celebraron el Día del Historiador con la entrega de diversos reconocimientos en el Museo provincial Palacio de Junco, en Matanzas.

Durante el encuentro la investigadora Mireya Cabrera Galán recibió el Premio de la Crítica Histórica «Ramiro Guerra» por su libro «El nido del águila. Heredia en México 1825-1839»,

«A través de sus diferentes capítulos se aborda la labor de José María Heredia como fundador o como pionero de la prensa literaria en México, a través de El Iris, que es considerada la primera publicación literaria e ilustrada de México independiente, es decir, del México posterior a 1821, en que el país llega a su independencia. Además se le atribuye la primera antología de autores mexicanos publicada en el país», explicó la autora.

Con el acto se celebró además el aniversario 44 de la creación de la filial matancera de la UNHIC.

Jorge Luis Aneiros Alonso, presidente nacional de la institución, comentó que la yumurina resulta la filial con mayor número de asociados en el país y más secciones de base en sus 13 municipios.

«Se ha destacado en las actividades de la Unión de Historiadores, ya sea en las publicaciones, en las investigaciones, la enseñanza, en la protección del patrimonio, en la comunicación y la labor de los medios de comunicación. Incluso esta es una filial, una provincia, donde tenemos un Premio Nacional de Historia, Urbano Martínez Carmenate, y varios compañeros que han recibido el Premio de la Crítica al libro de Historia», agregó.

La UNHIC yumurina reconoció la labor sostenida de asociados e instituciones, entre ellas la Oficina del Conservador de la Ciudad, el Museo de Bomberos Enrique Estrada, el Centro de Documentación del Museo Palacio de Junco, el Museo Farmacéutico y el investigador y Premio Nacional de Historia, Urbano Martínez Carmenate.

De igual forma el Comité provincial del Partido otorgó un reconocimiento a la Unión de Historiadores del territorio en nombre del pueblo matancero por su trabajo en la preservación y divulgación de la historia. (ALH)

Foto: Carrete Producciones

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