Ciencia

Capacitan a científicos en sistemas de información geográfica

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Centro de Estudios Ambientales #ciencia #Cuba #Sistemas de información geográfica
Especialistas del Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos (CEAC) capacitaron a investigadores de varias instituciones cubanas en sistemas de información geográfica, refirió hoy la institución a Prensa Latina.

La acción formativa, titulada «Introducción a los Sistemas de Información Geográfica. Su aplicación en estudios ambientales mediante QGIS–Parte 2», se desarrolló en el Hotel Meliá Varadero, en Matanzas, con la asistencia de expertos de la Estación Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey.

También estuvieron presentes las universidades de Pinar del Río y Cienfuegos, y el Centro Meteorológico Provincial de esa última provincia.

Impartieron la capacitación la doctora en Ciencias Minerva Sánchez, especialista principal de la sección de Modelación y Geomática del CEAC, junto a la aspirante a investigadora Ana Flavia Roldán y el especialista Gabriel Alejandro Fajardo.

La propuesta formativa abordó los modelos vectorial y ráster para representar información geográfica de un territorio.

Los participantes emplearon el formato GeoPackage, compatible con QGIS, y practicaron herramientas para la reproyección, la creación de capas desde archivos de Excel y de texto, y geoprocesos como el búfer, el recorte y la unión de capas para el análisis espacial.

Los asistentes profundizaron en el diseño de mapas temáticos, con énfasis en la selección de colores, simbología, escala cartográfica y leyenda.

La novedad del curso consistió en la integración de QGIS con la aplicación móvil QField, que permite digitalizar puntos, líneas y polígonos en el terreno y vincularlos con fotografías georreferenciadas para su sincronización automática con el proyecto original.

Esta capacitación responde a la necesidad de Cuba de potenciar el uso de herramientas tecnológicas para el monitoreo ambiental y la investigación científica, en un contexto de creciente vulnerabilidad al cambio climático.

El CEAC, centro de referencia en la isla para estos estudios, ejecuta esta acción en el marco del Proyecto Cienpinos, con financiamiento de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional, y del proyecto ECOATLAS, respaldado por el Gobierno italiano, que refuerzan la cooperación internacional en la gestión de los ecosistemas del país caribeño. (ALH)

Tomado de Prensa Latina

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