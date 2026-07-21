Afectación de 2150 MW en el horario pico del martes

La producción de energía de los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 4989 MWh, con 780 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1156 MW, la demanda 2737 MW con 1738 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1550 MW.

Se encuentran en avería las unidades 5 y 6 de la CTE Mariel, la unidad 2 de la CTE Santa Cruz, la unidad 2 de la CTE Felton y la unidad 3 de la CTE Renté. Se encuentran en mantenimiento la unidad 3 de la CTE Santa Cruz, la unidad 5 de la CTE Nuevitas y las unidades 5 y 6 de la CTE Renté.

Las limitaciones en la generación térmica son de 448 MW.

Se estima para el horario de máxima demanda la entrada de la unidad 2 de la CTE Santa Cruz con 70 MW (en proceso de arranque) y la salida de la unidad de la CTE Guiteras con 146 MW (por salidero en caldera).

Con este pronóstico se estima una disponibilidad de 1080 MW con una demanda máxima de 3200 MW, para un déficit de 2120 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 2150 MW en este horario.