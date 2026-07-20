Libros en José Martí (XXVIII): Cultivo de la caña de azúcar

En 1883 José Martí publicó un comentario acerca de un libro español sobre el cultivo de la caña de azúcar.

En la revista La América, de Nueva York, José Martí publicó una sección tipo gacetilla en 1883. Esta se tituló “Hechos notables. Descubrimientos. Libros. Invenciones. Datos curiosos. Consejos agrícolas. Noticias de ciencia amena. Gacetilla científica, agrícola e industrial”. En la correspondiente a octubre de ese año, comentó sobre un libro español:

“Acaba de publicarse en España la segunda edición de un libro que interesa a cuantos se dedican al cultivo de la caña de azúcar y a la elaboración de su fruto. El libro es de un ingeniero, el caballero Balaguer, muerto cuando no debía aún morir, cuando con desusado empeño y penetrante juicio se entregaba al estudio de los graves problemas prácticos, sin cuya resolución no puede gozarse en pueblo alguno de vida generalmente decorosa, ni de paz pública”. “Llámase el libro: Cultivo de la caña de azúcar y demás plantas sacarinas: fabricación y refinación de los azúcares. Trata de cuanto el título dice; y esta nueva edición va acompañada de noticias y examen de los inventos y experiencias posteriores a la primera aparición del libro. Tales van los tiempos, que el libro que es mozo de mañana, ya peina canas por la noche. Si es libro de ciencia, cuando acaba de imprimirse, ya resulta viejo. Se ha de llegar a lo que la época necesita: el libro diario. Los periódicos lo van entendiendo, y comienzan a hacer el diario-libro. Ciencia moral, economía, arte, todo profunda y sobriamente tratado, día por día. Ya en todos los diarios de nota se leen editoriales científicos”. “En cuanto al libro que hace escribir esta nota, sobre ser bueno en sí, es mejor porque ha obedecido a esta ley de los tiempos. Personas competentes han reunido y ordenado las cuantiosas notas con que había adicionado su libro el estudioso ingeniero, y adicionado con todas ellas, de modo que está al nivel de los últimos datos de la industria, gana aplausos y esparce enseñanza por España, de donde viene celebrado”.

El libro

Los datos de este libro, según su portada, son los siguientes:

Cultivo de la caña de azúcar y demás plantas sacarinas. Fabricación y refinación de los azúcares. Por D. Francisco Balaguer y Primo. Ingeniero industrial, químico y mecánico. Segunda edición corregida y considerablemente aumentada. Madrid, Librería de Cuesta, Calle de Carretas, núm. 9, 1883.

En la “Advertencia” que da inicio a este libro puede leerse:

“No estaría justificado ciertamente el que nos limitásemos a una mera reimpresión de la monografía del señor Balaguer, toda vez que los perfeccionamientos y las invenciones se suceden en nuestros días con rapidez vertiginosa; el autor de la presente obra lo entendía así, y apenas publicada por vez primera, se había dedicado a preparar una segunda edición más completa y esmerada, siguiendo con atención los progresos que en estos años iba realizando la fabricación de azúcar. Aun cuando su inesperado fallecimiento vivo a interrumpir sus estudios, los ya hechos son de tanta importancia, que hubiera sido censurable en nosotros el no utilizarlos en bien del lector y de los industriales. De aquí que con sus apuntes y notas, revisadas por persona competente, y con los que esta misma ha explanado, podamos ofrecer la nueva edición notablemente corregida y aumentada, confiados en que el público premiará nuestros sacrificios con su aceptación, y en que el presente libro ha de ser verdaderamente útil y recomendable”.

El autor

Francisco Balaguer Primo (1841-1880) fue un ingeniero, periodista y político español. Estudió en la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de Madrid. Se desempeñó, más tarde, como ayudante interino en el Real Instituto Industrial de Madrid. Colaboró en numerosas publicaciones científicas. Perteneció al Partido Liberal y fue gobernador civil de Santander y Cáceres. En 1868 recibió la Orden de Carlos III. Tuvo una amplísima obra publicada, en la que se destacan libros sobre diversas ramas de la industria.

Fue el caso de Inconvenientes que presenta el empleo agrícola de los abonos químicos (1869), Fabricación, clarificación, refino, conservación y envase del aceite de oliva, cacahuete, linaza y demás semillas oleaginosas (1871), Fabricación de jabones de todas clases (1873), Manual práctico de análisis de los vinos (1873), Riegos por medio de norias, bombas y otras máquinas (1873), Estudio y aplicaciones de las materias textiles vegetales (1877) y Las industrias agrícolas. Tratado de las que se explotan en España y de todas aquellas que pueden ser ventajosamente explotadas (1877).

También fue autor de Cría del gusano del moral y otros gusanos productores de seda. Hilado y estudio de la misma (1878), Cría de los peces (de agua dulce y salada), de los moluscos y crustáceos (1878), Industria corchera: extracción y preparación del corcho y aplicación á la industria taponera (1879), Cultivo y beneficio del tabaco: fabricación de cigarros puros, cigarrillos, rapé, picadura, etc. (1879), Materias tintóreas (1879) y Manual de industrias químicas inorgánicas (1879).

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