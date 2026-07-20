Cultura

Culmina Festival infantil Duendecillos de los Puentes

Por Daniela Pujol Pérez 0 Comentario #Cultura #Festival de interpretación infantil Duendecillos de los Puentes #Matanzas

La décimo tercera edición del Festival de interpretación infantil Duendecillos de los Puentes culminó con un espectáculo en saludo al Día de los Niños en el Teatro Sauto, Monumento Nacional, de la ciudad de Matanzas.
Durante el encuentro, con la participación del director provincial de Cultura, Osbel Marrero Acosta, el jurado del certamen entregó el Gran Premio, junto al Premio de la Popularidad, a Reyna María Castro Isaac.
«Para mí es un honor participar y quiero agradecer a mis directivos y a mis profesores, quienes también son merecedores del estímulo», expresó la ganadora.
De igual forma se entregaron un primer, segundo y tercer lugares del concurso y menciones especiales, y la tarde de premiación rindió homenaje al aniversario del Proyecto sociocultural Maravillas de la infancia. (ALH)

Foto: Carrete Producciones

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By Daniela Pujol Pérez

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