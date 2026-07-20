Armada iraní lanza una nueva operación en el Golfo

Según su comunicado, la primera fase tuvo como objetivo hangares de mantenimiento y reparación de drones utilizados por unidades estadounidenses en la base aérea de Al-Sakhir, en Baréin, donde las instalaciones habrían sido destruidas.

La segunda etapa se habría dirigido contra hangares de preparación de embarcaciones de la Fuerza de Tarea 59 en el puerto de Salman, también en Baréin, causando daños a las estructuras y a varios buques.

Finalmente, Irán aseguró haber atacado instalaciones utilizadas para albergar, equipar y apoyar a fuerzas especiales navales estadounidenses en el campamento Arifjan, en Kuwait, que habrían quedado completamente destruidas. Hasta el momento, Washington no ha confirmado los daños descritos por Teherán. (ALH)

Tomado de Cubadebate