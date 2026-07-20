Entregan en Cuba premios Lucía en el Festival de Cine Pobre

El galardón al mejor largometraje de ficción fue para Arcoíris (Ranginkaman), de la cineasta iraní Saleh Alavizadeh, coproducción entre Irán, República Checa y Alemania. En cortometraje de ficción, el Premio Lucía recayó en El último juego, del cubano Daniel Chile.

En documental, el jurado premió a Lorca en La Habana, de los españoles José Antonio Torres y Antonio Manuel, y a Sunday, del italiano Giuliani Tonicelli, como mejor cortometraje. La animación ganadora fue Sana, del peruano Manu Larios.

El Premio Humberto Solás, que reconoce proyectos en fase de construcción, fue para En medio de la tormenta, de la colombiana Edna Sierra.

El jurado otorgó además menciones especiales a Neurótica anónima, de Jorge Perugorría; Primera enseñanza, de Aria Sánchez y Marina Meira; Lo más maravilloso, de Mauricio Centurión; El monstruo del miedo, de Eduardo Padrão y Andrew Gledson, y La niña y el mar, de Ray Ortega Moreno.

También distinguió a Neurótica anónima, lo que reafirmó la calidad de una selección que convirtió a Gibara, una vez más, en punto de encuentro para el cine independiente de Iberoamérica y otras latitudes. (ALH)

Tomado de Prensa Latina