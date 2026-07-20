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Desarrollan en Colón actividad » La Algarabía del Arlequín de Picasso»

Por Iris Quintero Zulueta 0 Comentario #" La Algarabía del Arlequín de Picasso" #Actividades culturales #Colón #Galería de arte "José Miguel González Jiménez" #niños #TV Yumurí

La galería de arte «José Miguel González Jiménez» de Colón retoma durante el verano la actividad «La Algarabía del Arlequín de Picasso«.

La propuesta está dedicada a los niños y en ella convergen la apreciación visual,el arte escénico y la literatura.

Roberto Capote Peón, director de la institución cultural comentó que la actividad se realiza cada 3 meses y durante la etapa estival en julio y agosto.

La pretensión siempre resulta enseñar y entretener al realizar dibujos, presentar obras de artistas destacados, realizar juegos de participación, lecturas de poesías, adivinanzas rifas y presentación de libros, en esta ocasión de la literatura infantil del escritor José Manuel Espino Ortega y con mucha acogida la actuación del Payaso «Gabilite».

La Algarabía del Arlequín de Picasso debe su nombre a un cuadro del afanado artista dedicado a su hijo.

En cada encuentro, la galería colombina promueve además de la alegría de los niños, el disfrute del arte y sus manifestaciones.

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By Iris Quintero Zulueta

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Redacción TV Yumurí

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