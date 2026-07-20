Los Increíbles mantienen hegemonía en béisbol Jagüeyense

El equipo de béisbol de los Increíbles reafirmó su hegemonía en la Liga Jagüeyense de Béisbol, al proclamarse campeones del certamen por quinta ocasión consecutiva.

En el tercer juego de la gran final de la quinta edición del torneo, con sede en el estadio 19 de Abril del municipio de Jagüey Grande, los vigentes monarcas de la competición se impusieron con pizarra de 10 carreras por seis ante las Águilas del Sur.

Con el triunfo, los Increíbles dominaron la gran final pactada al mejor de tres encuentros, con dos victorias por una de sus rivales.

Como se esperaba, fue un tope muy tenso hasta el último tercio en que se abrió el marcador; la defensa de ambos conjuntos dejó mucho que desear, con errores que costaron anotaciones.

La victoria correspondió a Yordanys Rodríguez, mientras el salvamento fue para Irasel González en rol de relevo; por la puerta estrecha salió el lanzador de las Águilas Yordanys Domínguez.

Con el madero sobresalieron por los vencedores Kelly Rodríguez, con tres indiscutibles en cuatro turnos, Brayan Santana, quien ligó doble y triple en cuatro visitas al rectángulo ofensivo, y Onay Quiñones de 4-2 con tres remolques.

Por los derrotados, los más destacados a la ofensiva fueron Asdiel Echevarría de 4-3 y Julanny Ojeda y Yoan Fernández, ambos con par de inatrapables en cuatro turnos oficiales.

La Liga de Béisbol Jagüeyense vivirá un impasse en su calendario competitivo hasta el venidero mes de septiembre, en que dará inicio la sexta edición del certamen beisbolero del municipio yumurino.

George Carlos Roger Suárez, Periódico Girón

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