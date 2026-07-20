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Jovellanos honra la llama eterna del 26 de Julio

Por Yosier Argüeso Miranda 0 Comentario #asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes #Jovellanos #Matanzas

Muy próximo al aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, el pueblo de Jovellanos se reunió en la Plaza Roja para rendir tributo a la fecha que marcó el inicio de una nueva etapa en la historia de Cuba.

La ceremonia contó con la presencia de Norma Llerena Pérez, miembro del Buró Ejecutivo del Comité provincial del Partido, y del vicegobernador provincial Lázaro Suárez Navarro, junto a las principales autoridades partidistas y gubernamentales del territorio.

La jornada fue escenario solemne para la entrega de carnés a nuevos militantes del Partido, y se otorgaron reconocimientos a organismos, Consejos Populares, Zonas de Defensa y productores por sus aportes en los ámbitos político, económico y social.

Un momento de especial significación lo constituyó el reconocimiento entregado al municipio de Jovellanos por su contribución a que Matanzas alcanzara la condición de Provincia Destacada en la Emulación nacional por la gesta del Moncada.

En su intervención, el primer secretario del Comité municipal del Partido, Edgar Ferrera Correa, evocó la histórica mañana de la Santa Ana y resaltó los indicadores alcanzados por el municipio en medio de las dificultades impuestas por el bloqueo económico, comercial y financiero.

Ferrera Correa subrayó que, pese al cerco injusto, el pueblo jovellanense mantiene viva la memoria de los héroes y reafirma su voluntad de continuar el camino iniciado el 26 de Julio de 1953, con la certeza de que la llama del Moncada nunca se apagará. (ALH)

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By Yosier Argüeso Miranda

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