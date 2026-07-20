Afectación de 2 110 MW para el pico nocturno del lunes

La producción de energía de los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 4 571 MWh, con 775 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas fue de 1 120 MW, la demanda 2 682 MW con 1 570 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1 450 MW.

Se encuentran en avería la unidad 6 de la CTE Mariel, la unidad 2 de la CTE Felton y la unidad 3 de la CTE Renté. Se encuentran en mantenimiento la unidad 3 de la CTE Santa Cruz, la unidad 5 de la CTE Nuevitas y las unidades 5 y 6 de la CTE Renté.

Las limitaciones en la generación térmica son de 513 MW.

Se estima para el horario de máxima demanda una disponibilidad de 1 120 MW con una demanda máxima de 3 200 MW, para un déficit de 2 080 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 2 110 MW en este horario. (ALH)

Tomado de Cubadebate