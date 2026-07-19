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Aumentan a 5 119 las víctimas de los terremotos

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Actividad Sísmica #Desastres Naturales #fallecimientos #sismos #Terremoto #Venezuela

El saldo del doble terremoto que golpeó Venezuela el pasado 24 de junio continúa empeorando. La cifra oficial de fallecidos aumentó a 5 119, luego de que las autoridades sumaran 50 nuevas víctimas mortales al registro.

Así lo confirmó este sábado el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, en un boletín difundido a través de Telegram, donde también se actualizó la situación de la emergencia provocada por los dos sismos, de magnitud 7,2 y 7,5.

El balance oficial mantiene en 16 740 el número de heridos y en 6 462 las personas rescatadas desde que ocurrieron los terremotos.

Las autoridades aseguran haber atendido a 128 324 familias afectadas, mientras que 21 470 personas permanecen alojadas en 107 campamentos transitorios. El desastre dejó además a 17 907 personas sin vivienda. Rodríguez señaló que en las labores de emergencia continúan trabajando 2 278 rescatistas internacionales.

Desde el 24 de junio se han registrado 1 350 réplicas, según el balance oficial, en una secuencia sísmica que mantiene en alerta a los equipos de respuesta y a las autoridades venezolanas. (ALH)

Tomado de Cubadebate

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By Redacción TV Yumurí

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