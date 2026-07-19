Celebran en Matanzas el Día de los Niños

Artistas y agrupaciones del Consejo Provincial de las Artes Escénicas de Matanzas desarrollaron una actividad en saludo al Día de los Niños.

Teatro Temtempié y la payasita Maravilla, la Compañía de Variedades Noria, el Circo La Rueda y la cantoría infantil del Coro de Cámara de Matanzas participaron en el espectáculo.

A la celebración, con la presencia del primer secretario del Comité provincial del Partido, Mario Sabines Lorenzo, y la gobernadora, Marieta Poey Zamora, se sumaron actividades deportivas y recreativas y una feria comercial de proyectos y artesanos.

Como parte de los festejos por el Día de los Niños, la payasa Taranta Panchita llegó hasta el Hospital Pediátrico de Matanzas, Eliseo Noel Camaño para compartir con los infantes. (ALH)

Fotos: Carrete Producciones

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