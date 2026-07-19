Proyecto Casa Gitana enriquece agenda cultural en Cuba

En la presente edición de la cita cinematográfica, las instalaciones del proyecto acogieron una conferencia teórica sobre los vínculos afectivos de pareja y su relación directa con las experiencias del pasado, impartida por el coach espiritual y artista Lu Vega, quien utilizó el arte como vehículo de expresión del mundo interior.

Durante el encuentro, se debatieron factores psicológicos clave del comportamiento humano, tales como los métodos de crianza, los traumas y los mecanismos inconscientes en la selección de la pareja, catalogados por los especialistas como elementos que configuran una conexión indisoluble.

La sesión teórico-práctica incluyó dinámicas interactivas de observación mutua profunda en parejas y ejercicios de meditación colectiva, orientados a la sanación de bloqueos emocionales alojados en el inconsciente.

Como parte de las actividades extensionistas del certamen cinematográfico, la jornada sirvió de escenario para la presentación del libro «Gibara: ciudad de película», correspondiente a la memoria del FIC Gibara 2025 y cuya autoría pertenece al fotógrafo estadounidense Casey Stoll.

Stoll, con una trayectoria reconocida en el festival por sus exposiciones gráficas previas, defendió el valor documental de la fotografía para salvaguardar la memoria histórica y constatar la evolución orgánica del certamen a lo largo de los años.

Asimismo, el espacio incluyó una expoventa de industrias culturales locales y nacionales, donde creadores de la provincia de Holguín y otros territorios comercializaron confecciones textiles y orfebrería artesanal en resina y piedras preciosas.

Para las jornadas venideras del FIC Gibara, los coordinadores del proyecto Casa Gitana informaron que mantendrán un programa activo que contempla sesiones de Yoga Kundalini, talleres de gastronomía, cenas de integración comunitaria, así como conferencias especializadas en hipnosis y transmutación emocional. (ALH)

Tomado de Prensa Latina