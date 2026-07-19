Irán suspende el acuerdo con Estados Unidos

Así lo declaró el viceministro de Asuntos Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, en declaraciones a la televisión estatal, donde afirmó que Estados Unidos violó todos los compromisos establecidos en el documento y dejó de aplicarlo. “Por nuestra parte, también suspendimos nuestros compromisos y ya no los estamos implementando”, señaló.

Gharibabadi subrayó que Teherán concentra actualmente sus esfuerzos en la defensa del país, y agregó que Estados Unidos inició sus ataques mientras se desarrollaban las negociaciones, comprobando nuevamente que su enfoque agresivo no dará resultados y recibió la respuesta correspondiente.

Estados Unidos lanzó la noche del 7 al 8 de julio ataques contra zonas del sur de Irán y distintas infraestructuras del país. Durante los últimos días, el Pentágono ejecutó sucesivas oleadas de bombardeos contra objetivos en territorio iraní, mientras que Teherán respondió contra buques, instalaciones y bases que identifica como posiciones militares estadounidenses en varios países de la región.

Washington y Teherán firmaron el 18 de junio un memorando de entendimiento que contemplaba el cese de las hostilidades y el inicio de negociaciones para alcanzar un acuerdo más amplio. Sin embargo, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el 8 de julio el fin del acuerdo provisional tras los ataques contra tres buques en el estrecho de Ormuz. Estados Unidos reanudó entonces sus operaciones contra Irán, en medio de una escalada de las respuestas iraníes en la región.

Washington exige garantías para la libertad y seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz, mientras que Teherán insiste en establecer un mecanismo para regular el tránsito de embarcaciones por esa estratégica vía marítima. La disputa incrementó los temores sobre posibles interrupciones en las exportaciones regionales de petróleo y gas. (ALH)

Tomado de Cubadebate