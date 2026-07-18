Inauguran exposición bipersonal Las alas de Gundlach

La filial matancera de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas acogió la inauguración de la muestra bipersonal Las alas de Gundlach, de las creadoras Adilén Díaz Almeida y Yudieska García Velazco.

La idea de la colección nació durante la etapa de preparación de un diseño único para el aniversario de Correos de Cuba y la II edición del concurso Ciudad de Cartas, según explicó Díaz Almeida.

«Fue entonces cuando comienzo este diseño que tenemos precisamente aquí, con un sello de un guacamayo cubano con ala tricolor, extinto ya en nuestro país, descubierto por Gundlach. Empiezo a informarme sobre quién era este hombre, y descubro que a pesar de no ser cubano hizo mucho por nuestro país y en particular por nuestra provincia, con todos sus descubrimientos de geología, y a partir de ahí decido comenzar esta colección», agregó la diseñadora.

La colección reúne 17 piezas, principalmente de bordado en aro.

«Es una exposición que reúne 17 piezas y que además incorpora un traje de fantasía elaborado por Adilén y Yudieska a modo de celebración por el 270 aniversario de la creación de Correos de Cuba. Rinde homenaje a una serie de sellos que recogen la visualidad de Gundlach y de las aves catalogadas por él», expuso su curador, Alexander Rodríguez.

La exposición cuenta además con la participación de los artistas visuales Adrián Gómez Sancho y Lorenzo Prieto, y se suma un documento original firmado por Gundlach que recoge parte de su investigación y forma parte de los archivos históricos del Museo provincial Palacio de Junco.

«Fueron cuatro meses de labor, primero para estudiar la imagen de la mariposa o del ave que íbamos a bordar. Sobre todo a la hora de escoger los colores fue complicado, para que nos quedara lo mejor posible», añadió Yudieska García Velazco.

Las artistas Adilén Díaz y Yudieska García rinden homenaje así a la obra del científico alemán Juan Cristóbal Gundlach, descubridor de muchas especies de aves e insectos endémicos de Cuba, y a la vez la muestra constituye un tributo al oficio ancestral del bordado. (ALH)

Foto: Carrete Producciones

Post Views: 35