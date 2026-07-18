Dedican a solidaridad con Cuba festival italiano Ritmos Nocturnos

Una nota publicada por la embajada de la isla en Roma señala que durante el evento, efectuado la víspera, participaron funcionarios de esa misión diplomática, junto a directivos de la Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba (ANAIC),quienes fueron recibidos por Riccardo Travaglini alcalde de esa urbe ubicada en la región del Lacio.

Este festival, que se extenderá hasta el 19 de julio, es considerado un importante espacio de encuentro e intercambio cultural, con propuestas vinculadas con la música, la danza y la gastronomía internacional, a la vez que favorece el diálogo entre diferentes tradiciones y culturas, destaca el texto.

Como parte de las actividades desarrolladas el viernes último se incluyó la recaudación de fondos para respaldar proyectos institucionales en beneficio del pueblo cubano, como expresión de solidaridad y de los lazos de amistad entre ambos pueblos.

También devino un espacio para un intercambio sobre la realidad actual de Cuba, marcada por el impacto de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno de los Estados Unidos, en particular por el bloqueo económico, comercial, financiero y energético, recrudecido durante la administración de Donald Trump.

Fue una oportunidad para promover la riqueza del patrimonio cultural de la nación caribeña, abierta al intercambio, la cooperación y el diálogo con la comunidad internacional, pese a las dificultades que continúa enfrentando como consecuencia del ilegal bloqueo impuesto por el gobierno de Estados Unidos contra el pueblo cubano, añade la nota.

Este festival Ritmos Nocturnos, con sede en la ciudad de Castelnuovo, contribuye a fortalecer los vínculos de amistad y cooperación cultural entre Cuba e Italia, agrega la fuente. (ALH)

Tomado de Prensa Latina