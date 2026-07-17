Cultura

Exponen carteles clásicos fílmicos por centenario de Guevara

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Alfredo Guevara #Carteles #Cine #Cuba #Cultura
El proyecto gráfico CartelON inauguró hoy en la Casa de la Cultura de Holguín una exposición con 10 clásicos del cine en homenaje al centenario del intelectual cubano Alfredo Guevara.

La selección original de las obras formó parte de una encuesta de la revista Sight and Sound, en la cual el cineasta esclareció que la obra de arte es obra de autor y ennoblece a los creadores que enriquecieron el cine.

Con motivo del centenario de su nacimiento el pasado 31 de diciembre, la muestra colectiva repasa la historia cinematográfica mediante piezas gráficas que reflejan las perspectivas y los gustos estéticos del fundador de la institución cinematográfica de la isla.

La colección iconográfica expone carteles de títulos históricos como El acorazado Potemkin (Serguei M. Eisenstein), obra que celebró también su centenario; Tiempos modernos (Charles Chaplin), Los olvidados (Luis Buñuel) y Sin aliento (Jean-Luc Godard).

El neorrealismo italiano se encuentra representado a través de los filmes Umberto D (Vittorio De Sica) y La calle (Federico Fellini), mientras que la cinematografía de América Latina cuenta con la cinta brasileña Dios y el diablo en la tierra del sol (Glauber Rocha).

La laureada película Fresa y chocolate, codirigida por Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tabío, constituye la única pieza del cine cubano seleccionada para la muestra, que deviene en espejo de la realidad social caribeña y latinoamericana.

Rubén Ricardo Infante, jefe de prensa del Festival Internacional de Cine Pobre de Gibara, significó que la exposición representa una manera idónea de volver a las perspectivas estéticas de una figura clave del audiovisual que dedicó su vida a este arte.

Guevara recibió en 2003 el Premio Nacional de Cine y en 2008 el Premio de la Latinidad debido a sus esfuerzos en favor del desarrollo de la cinematografía regional, trayectoria que se recuerda en el certamen de la oriental ciudad cubana.

La apertura del espacio consolida los lazos con el proyecto CartelON, iniciativa que desde 2016 genera obras de elevado valor estético junto a reconocidos diseñadores, bajo los principios fundamentales de la herencia cultural de la nación caribeña. (ALH)

Tomado de Prensa Latina

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By Redacción TV Yumurí

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