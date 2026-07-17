Cuba comprometida con gobernanza global de IA inclusiva

La titular se encuentra en esta ciudad al frente de una delegación que participa en la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial y la Reunión de Alto Nivel sobre Gobernanza Global de la Inteligencia Artificial.

En este marco, Cuba se incorporó como miembro fundador de la Organización Mundial de Cooperación en Inteligencia Artificial (WAICO), al suscribir aquí el acuerdo constitutivo de ese nuevo organismo intergubernamental independiente.

Arevich señaló que el país trabajará en el marco de WAICO para reducir la brecha tecnológica, promover el código abierto y enfrentar de forma conjunta los riesgos asociados al desarrollo de la IA.

La ministra subrayó además que la incorporación fortalece la voz del Sur Global en la construcción de un orden internacional más justo e inclusivo.

Representantes de 29 países firmaron el acuerdo y se convirtieron en miembros fundadores de WAICO.

El ministro chino de Relaciones Exteriores, Wang Yi, suscribió el convenio en representación del gobierno de China, mientras el secretario general de la ONU, António Guterres, y delegados de diversos países y organizaciones internacionales asistieron a la ceremonia.

El acuerdo establece que WAICO es una organización internacional intergubernamental independiente, con sede en Shanghái, guiada por los propósitos de la Carta de la ONU y orientada a fortalecer la cooperación internacional y la gobernanza global de la inteligencia artificial para garantizar un desarrollo beneficioso, seguro y equitativo de esta tecnología.

El presidente chino, Xi Jinping, asistirá a la inauguración oficial de la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial 2026, donde expondrá la posición y las propuestas de Beijing sobre el desarrollo y la gobernanza de esa tecnología.

China impulsa desde 2023 iniciativas para fortalecer la gobernanza internacional de la IA y la cooperación con los países del Sur Global, con énfasis en el desarrollo de capacidades, el intercambio tecnológico y la reducción de la brecha digital, en un contexto marcado por el aumento de los debates internacionales sobre la regulación y los riesgos de esa tecnología. (ALH)

Tomado de Prensa Latina