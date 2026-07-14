Ciencia

Cumple aniversario Sociedad Cubana de Botánica

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Aniversario #Cuba #Sociedad Cubana de Botánica

La Sociedad Cubana de Botánica (SOCUBOT), es una asociación científica no gubernamental de carácter nacional, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

Agrupa a profesionales, técnicos, estudiantes y aficionados a cualquiera de las disciplinas que conforman la Botánica.

Fue fundada originalmente el 14 de julio de 1944 en el Aula Magna de la Universidad de La Habana y refundada el 27 de febrero de 1988.

Contribuye al desarrollo de la Botánica en Cuba a través de la capacitación de sus miembros, la concertación de espacios y redes de colaboración científica y el apoyo a su vinculación con el estudio, conservación y manejo sostenible de la diversidad vegetal y los recursos fitogenéticos del país.

Organiza y patrocina eventos científicos y divulgativos de carácter nacional e internacional, fomenta redes de trabajo y colaboración, y apoya el cumplimiento de las Metas Nacionales para la Diversidad Biológica y el reconocimiento a las contribuciones al avance de la botánica cubana.

 

Tomado de Juventud Técnica 

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By Redacción TV Yumurí

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