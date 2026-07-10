Italia aplica tratamiento a 110 mil personas infectadas con VIH

Un informe del Instituto Superior de Sanidad (ISS) divulgado en el sitio digital de la publicación especializada Doctor/33, refiere que según los últimos datos del año 2024, la cobertura de asistencia médica a los portadores del VIH es cercana al 100,0 por ciento, y se ofrece en 167 centros de salud.

De acuerdo con ese estudio, realizado como parte del programa de Caracterización de Personas con VIH/SIDA en Italia (Carpha3), el 73,0 por ciento de las personas tratadas son hombres, llegan a 63,0 puntos porcentuales del total los mayores de 50 años y el porcentaje de quienes reciben terapia antirretroviral es de 98,0 puntos.

El 78,0 por ciento de los pacientes son ciudadanos italianos y, en cuanto a la vía de transmisión, llegó a los 36,0 puntos porcentuales la cantidad de quienes reportaron el contagio por relaciones homosexuales, en tanto ascendió a los 35,0 puntos el porcentaje de quienes se infectaron por relaciones heterosexuales.

Lucia Pugliese, especialista del Centro de Operaciones del ISS sobre este padecimiento, señaló que el desarrollo de la iniciativa Carpha3 obedece a que “los objetivos del continuo asistencial 95-95-95 del Programa de Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (Onusida) no pueden derivarse de los sistemas nacionales de vigilancia”.

El Objetivo 95-95-95 es una estrategia global establecida por el Onusida para erradicar esa amenaza para la salud pública para el año 2030, con la actual meta de un 95 por ciento de personas con el VIH que conozcan su estado serológico, reciban terapia antirretroviral y logren la supresión viral, lo que además evita la transmisión.

El programa Carpha3, financiado por el Ministerio de Salud de Italia, es dirigido por el ISS, y tiene como objetivo subsanar una laguna informativa en los sistemas nacionales de vigilancia, que no describen con precisión cuántas personas viven con el VIH en Italia ni sus características clínicas, inmunológicas y virológicas.

Por ello, dicho proyecto involucra a todos los centros públicos italianos de enfermedades infecciosas, lo que permite obtener “una descripción más fiable de las características de las personas que viven con el VIH”, apuntó Pugliese.

Sus resultados actualizan el panorama epidemiológico en esta nación europea, y proporcionan una base de información para el seguimiento de las vías asistenciales y los objetivos internacionales de control de infecciones, agrega la fuente. (ALH)

Tomado de Prensa Latina