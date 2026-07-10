Resistiré: el arte de convertir la adversidad en esperanza

El destacado artesano matancero Luis Octavio Hernández Rodríguez dejó inaugurada su exposición personal Resistiré, un acontecimiento que reunió a amigos, creadores y amantes del arte en la Casa sede de la ACAA de Cárdenas, espacio del que ha sido un ferviente defensor, al igual que de la artesanía artística en Matanzas.

El título de la muestra ratifica la inquebrantable fe del artista y su compromiso con su tiempo. A través de la artesanía, Luis Octavio convierte la creación en un grito de supervivencia y esperanza, utilizando la piel como principal soporte para dar vida a obras cargadas de simbolismo y sensibilidad.

La exposición resume su fortaleza espiritual para enfrentar los difíciles acontecimientos que le marcaron el pasado año.

«Perdí a mis padres, emigraron mis hijas y mis nietas, perdí a otras amistades de mucho afecto y más la situación del país, la presión desde el punto de vista laboral por las responsabilidades con la Bienal de La Habana en Matanzas que deterioraron mi salud», narró el artista sobre los acontecimientos que vivió en el año 2025.

En las piezas que integran la muestra predominan los colores ocres, sienas y tonos terrosos, que en contraste con colores más cálidos enriquecen el discurso visual y mantienen la esencia de su tradicional trabajo.

La inauguración trascendió el ámbito expositivo para convertirse en una gran celebración por los recién cumplidos 65 años del creador.

El encuentro contó con la presencia del trovador Tony Ávila, el grupo Nuestra América, niños del Proyecto D’Peques» y numerosos amigos y artistas. Todos acompañaron a Luis Octavio en este emotivo homenaje a su trayectoria y a su capacidad de resistir, crear y seguir inspirando. (ALH)

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