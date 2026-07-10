Culmina Taller de verano dedicado a las Artes Plásticas

El Museo provincial de Artes de Matanzas «Lorenzo Padilla Díaz» culminó recientemente su taller de verano de apreciación de las Artes Plásticas.

Yamila Gordillo Rodríguez, especialista de la institución, explicó que el objetivo es vincular los encuentros con piezas o colecciones del museo.

«En esta ocasión trabajaron los niños a partir de una obra de un artista francés Albert Fleury que forma parte de nuestro fondo permanente. También a partir de aquí los sumergimos en todo un mundo donde se trabaja sobre todo con la interpretación del patrimonio e intencionamos que trabajen temas de lo que está oculto, de lo que no se ve», agregó.

El encuentro, concebido para niños entre los 6 y 12 años de edad, enfocó sus clases en el entorno marino y el uso de materiales reciclables.

«Este taller de verano el museo lo está dedicando al mundo marino con la idea de concientizar a los niños sobre el cuidado del medio ambiente y el uso de materiales reciclados. Por eso trabajaron botellas que las personas desechan y ellos las redecoran a su manera y según su punto de vista», expuso Daniela Daniel Gómez, especialista.

El taller constituye una de las opciones del Centro Provincial de Patrimonio en Matanzas para la etapa estival.

«Hoy estamos culminando el taller y nos sentimos satisfechos de todo lo que los participantes han realizado, y todo lo que han aprendido los niños esta semana aquí. Continuaremos con nuestras actividades de verano, que también tendrá talleres en otras instituciones como el Museo Provincial Palacio de Junco y el Castillo de San Severino», aseguró la directora del Centro Provincial de Patrimonio, Justa Bielka Cantillo.

Los meses de verano en la provincia de Matanzas cuentan con diversas ofertas de cursos, talleres y rutas museables de las distintas instituciones de Patrimonio en el territorio. (ALH)

Fotos: Carrete Producciones.

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