Cartelera cultural para el sábado 11 y domingo 12 en Matanzas

🧶SÁBADO 11

9:00 pm- Hablemos de Salud, (Proyecto Literario Eco de la Gruta), en la Sala de Video del Naranjal.

9:30 am- Gran Pintada para todas las edades, en el Museo de los Bomberos.

9:30 am- Feria Provincial de Arte Popular, dedicada al Centenario del Comandante Fidel Castro Ruz. Expoventa de artesanos de la provincia, en parques y plazas de las cabeceras municipales.

10:00 am- Lecturas en el parque, a cargo de Maricela Santos, especialista de la Biblioteca Provincial Gener y del Monte, en el parque de Ceiba Mocha

10:00 am- Peña: Un sábado diferente, conducido por Cecilia Soto, en el Museo de Arte Lorenzo Padilla

10:00 am- Teatro Icarón en la comunidad. Presentación de la obra: La otra orilla, por Teatro Icarón, en la Sala Icarón y luego en las márgenes del río San Juan.

10:00 am- Presentación de Teatro Papalote, con la obra: Oshun y el espejo mágico, en la Sala Papalote.

10:30 am- Espacio Proyecto en Casa. Presentación de la Academia La Rumba soy yo, en la Casa Social de la UNEAC Matanzas

11:00 am- Presentación de Teatro de Las Estaciones, en la Sala Pepe Camejo.

11:00 am- Fiesta Infantil de Verano.

Presentación del Proyecto Figurarte, en el Parque de La Libertad

2:00 pm- Espacio Líricos de Monserrat en Verano. Presentación de estudiantes de la Enseñanza Artística de la provincia, en la Ermita de Montserrat.

3:00 pm- 4to Festival de Clarinetes Ciudad de los Puentes. Concierto Clausura a cargo de la Orquesta Sinfónica de Matanzas, solistas: Yoleidys Valderrama (Clarinete) e Indira Ramos Matalón (Contrabajo), en la Sala de Conciertos José White.

3:00 pm- Presentación de la Compañía Novadanza. Espectáculo Picasso en mi Cuerpo, en la Sala El Mirón Cubano, Matanzas Este

4:00 pm- Concierto de Brayan Sánchez y su Grupo, en el Teatro Sauto.

5:00 pm- Peña del Mariachi Los Coyotes, en el Parque de La Libertad

7:00 pm- Peña de Jazz, en el Patio Colonial de la AHS.

9:00 pm- Revista de Variedades Noche Matancera. Presentación de solistas profesionales Ariadna de la Vega y Benjamín Rodríguez, en el Parque de la Libertad

9:00 pm- Peña de la Década Prodigiosa. Presentación de la solista Zobeida Peralta, en el Centro Cultural Abraham Lincoln.

9:00 pm- Peña Entre Amigos.

Presentación de solistas aficionados Hugo Nápoles, Yosniel Friol y sus invitados, en el Callejón de las Tradiciones

9:00 pm- De México. Presentación del solista Yandi Caballero, en el

ranchón Los Palitos, Canímar.

10:30 pm- Noche de la Diversidad, en el Callejón de las Tradiciones, Pueblo Nuevo

🧶DOMINGO 12

10:00 am- Retreta de Verano de la Banda Provincial de Conciertos de Matanzas, en Lobby de la Sala de Conciertos José White

10:00 am- Peña infantil Cabalgata de Verano. Presentación del Proyecto Sociocultural Corcel de Esperanza. Invitados: Unidad Artística Nuevos Tiempos, en el Callejón de las Tradiciones.

10:00 am- Mañana Infantil de Verano. Presentación del Proyecto Figurarte, en el Parque Watking.

10:00 am- Presentación de Teatro Papalote, con la obra: Oshun y el Espejo Mágico, en la Sala Papalote

11:00 am- Presentación de Teatro de Las Estaciones, en la Sala Pepe Camejo.

3:00 pm- Peña Campesina de Verano.Presentación de poetas repentistas profesionales, en el Combinado del Reparto Camilo Cienfuegos, Pueblo Nuevo.

3:00 pm- Presentación de la Compañía Novadanza. Espectáculo Picasso en mi Cuerpo, en la Sala Mirón Cubano.

4:00 pm- Tarde Danzonera de Verano. Presentación de la Orquesta Miguel Failde, en la Casa del Danzón.

4:00 pm- Espacio Cultural El Bolerazo. Presentación del solista Alfonso Llorens y sus invitados, en el patio de la Sala de Conciertos José White.

5:00 pm- De fiesta mi comunidad. Presentación de solistas aficionados, en el Reparto El Cocal, La Playa.

6:00 pm- México en la piel. Presentación del solista Nelson Rodríguez y sus invitados, en el parque de Ceiba Mocha

5:00 pm- Tarde mexicana de verano. Presentación del Mariachi Atenas, en el Naranjal.

8:00 pm- Cantemos juntos. Presentación del solista Nelson Rodríguez y sus invitados, en la comunidad Paso del Medio, Ceiba Mocha. (ALH)

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