Recorre Santo Domingo antorcha de los JCC

La víspera, la denominada «Ruta Wiche García Saleta: la llama de los valores» realizó una parada en el municipio de Santo Domingo Oeste, donde fue recibida por autoridades, deportistas y cientos de residentes.

El acontecimiento tuvo como epicentro el sector Las Caobas, en Herrera, y reunió a exatletas, dirigentes deportivos y figuras de distintos ámbitos que acompañaron el relevo de la antorcha.

Entre los participantes estuvieron las exvoleibolistas Sidarka Núñez y Dahiana Burgos, campeonas con las Reinas del Caribe en las ediciones de San Salvador 2002 y Mayagüez 2010, respectivamente, así como la boxeadora María Moronta, medallista de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023 y en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile.

El recorrido comenzó en la prolongación de la avenida 27 de Febrero, donde la mascota oficial Colí entregó la antorcha al alcalde de Santo Domingo Oeste, Francisco Peña, quien encabezó el primer tramo del trayecto.

Peña destacó el honor de que Santo Domingo Oeste recibiera la antorcha y agradeció la participación de los residentes y organizadores del certamen.

El miércoles último, la llama pasó por los municipios de Pedro Brand, Los Alcarrizos y Pantoja, donde también fue acogida por autoridades locales, atletas y residentes.

En los próximos días continuará su recorrido por diferentes localidades de la capital dominicana hasta llegar al Estadio Olímpico Félix Sánchez, sede de la ceremonia inaugural de los Juegos, prevista para el 24 de julio. (ALH)

Tomado de Prensa Latina