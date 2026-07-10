Afectación de 1 952 MW en horario pico este viernes

De acuerdo con la nota informativa de la entidad, las interrupciones en el servicio eléctrico se mantuvieron durante todo el horario de la madrugada de este viernes. A las 6:00 a.m., la disponibilidad del SEN era de 890 MW, frente a una demanda de 2 750 MW, lo que representaba una afectación de 1 840 MW. Para el horario de la media se estimó una afectación de 1 750 MW.

La UNE precisó que los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos aportaron durante la jornada anterior 3 673 megawatts hora (MWh), con una potencia máxima entregada de 496 MW en el horario del mediodía.

Averías y mantenimientos limitan la generación

Actualmente se encuentran fuera de servicio por averías las unidades 6 y 8 de la Central Termoeléctrica (CTE) Mariel, la unidad 2 de la CTE Santa Cruz, la unidad de la CTE Matanzas, la unidad 4 de la CTE Cienfuegos, la unidad 5 de la CTE Nuevitas y la unidad 2 de la CTE Felton.

Asimismo, permanecen en mantenimiento la unidad 3 de la CTE Santa Cruz, la unidad 5 de la CTE Nuevitas y las unidades 5 y 6 de la CTE Renté.

Las limitaciones en la generación térmica ascienden a 263 MW.

Prevén incorporación de unidades para el horario pico

Para el horario de máxima demanda se prevé la entrada de la unidad 1 de la CTE Matanzas, con un aporte de 200 MW; la unidad 4 de la CTE Cienfuegos, con 158 MW; y la unidad 1 de Energás Jaruco, con 30 MW.

Con este pronóstico, la UNE estima que la disponibilidad para el pico alcanzará los 1 278 MW, mientras la demanda máxima se ubicará en 3 200 MW. De mantenerse las condiciones previstas, el déficit sería de 1 922 MW y la afectación estimada durante ese horario rondaría los 1 952 MW. (ALH)

Tomado de Cubadebate