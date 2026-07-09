Afectación de 2,260 MW para el horario pico de este jueves

Según el parte de la Unión Eléctrica (UNE), la disponibilidad a las 6:00 a. m era de apenas 880 MW, frente a una demanda de 2,730 MW.

Para el mediodía se estima una afectación de 1,650 MW.

Durante la jornada del miércoles, el servicio estuvo afectado las 24 horas, registrándose el pico máximo de déficit a las 8:20 p. m., con 2,341 MW, una cifra superior a lo planificado debido a la no entrada de unidades previstas.

La generación con energía solar fotovoltaica alcanzó los 4,612 MWh, con una potencia máxima de 717 MW en horas de sol, gracias a los 54 nuevos parques en funcionamiento.

En cuanto al estado de las centrales térmicas, se reportan en avería las unidades 5, 6 y 8 de la CTE Mariel, la unidad de la CTE Antonio Guiteras, la unidad 6 de la CTE Diez de Octubre, la unidad 2 de la CTE Felton y la unidad 3 de la CTE Renté.

Se encuentran en mantenimiento la unidad 3 de la CTE Habana, la unidad 5 de la CTE Nuevitas y las unidades 5 y 6 de la CTE Renté.

Además, las limitaciones en la generación térmica ascienden a 193 MW.

Para el horario de máxima demanda, se espera la entrada de la unidad 5 de la CTE Mariel con 50 MW y la unidad 3 de la CTE Renté con 40 MW.

Con una disponibilidad estimada de 970 MW y una demanda máxima de 3,200 MW, el déficit proyectado es de 2,230 MW, por lo que la afectación podría alcanzar los 2,260 MW si se mantienen las condiciones actuales. (ALH)

Tomado de Cubadebate