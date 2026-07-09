Una fiesta deportiva escolar y de pueblo

El deporte escolar cubano se reinventa en la búsqueda de soluciones, con el desarrollo del I Festival Deportivo Escolar, una modalidad en la que se despliegan los Juegos Nacionales Escolares y Juveniles, y que ha extendido la actividad competitiva a todo el país.

Con cientos de miles de participantes, el evento devuelve especial protagonismo al municipio como célula fundamental del sistema deportivo y reordena la lógica tradicional de competencia en la base.

«Hemos encontrado en el Festival Deportivo Escolar una solución organizativa de gran escala ante la imposibilidad de celebrar la edición habitual de los Juegos Nacionales Escolares en su formato clásico», dijo a JIT Yeneris Aguilar Morales, metodóloga de deporte escolar en La Habana.

«Vivimos la recuperación del protagonismo del municipio como espacio de formación deportiva, concepción que no es nueva, pero que ha prendido en grande en los entrenadores, árbitros, atletas, directivos, médicos y familias», amplió.

Pero no solo hay puja por subir el podio, también destacan actividades de formación, recreación y ciencia aplicada al deporte mediante talleres, conferencias, intercambios metodológicos y espacios de debate entre especialistas.

«No es solo competición, pues contamos con un sistema de desarrollo deportivo integral, ampliando su impacto más allá de los resultados inmediatos», destacó Nelsy del Rey Casales directora municipio de deporte de La Habana Vieja.

Ella ejemplifica con lo que más conoce, la vetusta Habana, donde desde la Alameda de Paula de nuestro José Martí, hasta la icónica Arena Trejo han acogido la fiesta deportiva como una especial manera de expresión, por demás divertida, del verano capitalino.

«El Festival surge como respuesta a la imposibilidad de realizar la edición tradicional de los Juegos Nacionales Escolares; sin embargo, se ha convertido con éxitos palpables en fiesta deportiva de niños, adolescentes, jóvenes y padres», argumentó.

Lejos de ser una simple variante coyuntural, el evento se ha convertido en una plataforma de movilización nacional que involucra a atletas, entrenadores, árbitros, familias y estructuras institucionales en todos los niveles del sistema.

Y es que el Inder ha puesto prácticamente toda su fuerza para el desarrollo del Festival en cada uno de los 168 municipios, con sus 558 combinados deportivos, como sedes, más 4 471 instalaciones deportivas.

La nueva configuración, posibilita que atletas de las Escuelas de Iniciación Deportiva (EIDE) convivan con estudiantes de base en un mismo entorno competitivo, lo que permite un intercambio técnico y social que antes se concentraba en fases nacionales más reducidas.

El propio enfoque institucional, valora el retorno al municipio como una adaptación estructural para sostener la captación de talentos en condiciones complejas, sin romper la continuidad del sistema competitivo, mientras ronda la pregunta de quienes lo viven, ¿Llegó para quedarse? (ALH)

Tony Díaz Susavila/Jit

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