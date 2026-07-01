Canoísta Cirilo encabeza equipo de canotaje para Copa Mundo y Panamericano

Cirilo también lidera el equipo que competirá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo.

Para el plantel de los dos primeros eventos canadienses se hacen gestiones para que viaje hacia Montreal el próximo domingo y el lunes para asistir a la cita mundialista, del 9 al 12, y del 13 al 15, a la clasificatoria continental, importantes certámenes, ya que en las dos se reparten puntos para el ranking.

La medallista de bronce olímpico en la monoplaza (C-1) a 200 metros de París 2024, estará acompañada de Yinnolis Franchesca López, finalista junto a Cirilo en la biplaza (C-2) a 500 metros en la capital francesa, bajo la pupila del preparador Nelson Perales.

Serguei Torres, entrenador de la canoa masculina y campeón olímpico con Fernando Dayán Jorge en el C-2 a mil metros en Tokio 2020, adelantó a la Agencia Cubana de Noticias (ACN) que los dos pupilos escogidos son José Ramón Pelier y Javier Requiero Gil, quienes también completan los representantes de la canoa que estarán también en Santo Domingo.

Lo cierto es que serán dos importantes torneos a pocos días del comienzo de la lid multideportiva dominicana, que arrancará el 24 de julio.

Por su parte, los kayacístas (m y f) que deben viajar a Montreal y competir en la urbe quisqueyana son Daylen Rodriguez Pérez, Madelen Heredia Domínguez, Lismary Bombino Resua, Gabriela González Cruz, Julio C. Suárez Hidalgo, Anthony Lamadrid Cabrera, Geduar González Rodríguez y Carlos D Abreu Herrera.

En estos momentos los 12 canoístas y kayacístas intensifican los preparación en la presa La Coronela, cuartel general del canotaje y el remo, sede de la pista acuática José Smith Comas, ubicada en Caimito, occidental provincia de Artemisa.

Recientemente Cirilo y Yinnolis retornaron de Colombia, donde cumplieron una satisfactoria segunda base de entrenamiento en condiciones de altura, con énfasis en el C-1 y C-2, con la presencia también de la doctora Dashel Rodríguez y el fisioterapeuta Lázaro Pérez, y sin olvidar los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y los Olímpicos de Los Ángeles 2028, cierre del actual ciclo olímpico.

Ambas, las únicas que ha tenido participación este año en el exterior, arribaron a Colombia, por segunda ocasión en lo que va de año, luego de lograr una medalla de oro, dos de plata y una de bronce en las Copas del Mundo de Szeged, Hungría, y Brandemburgo, Alemania.

En la ciudad húngara consiguieron la presea de oro en el C-2 a 200 m y la de plata en el C-1 a 200 m, mientras que en la urbe alemana, lograron una de plata en el C-2 a 200 m y una de bronce en el C-1 a 200 m, en todos los casos con el principal protagonismo en Cirilo, dueña del botín como singlista, sin duda, entre las mejores canoístas del planeta.

Sin medallas terminaron en el C-2 a 500 m, ya que en Szeged quedaron en el noveno lugar de la final A y no pudieron avanzar de la semifinal en Brandemburgo.

Después de esos certámenes del orbe, las destacadas canoístas se incorporaron a los entrenamientos en la presa La Coronela, dónde compartieron las jornadas de preparación con la preselección de canoístas y kayacístas que se alista para la lid quisqueyana.

El canotaje, principalmente con la canoa, tuvo un buen 2025, año que terminó con 12 cupos –equipo completo- para Santo Domingo 2026, año en el que el mayor protagonismo recayó en Cirilo y López.

Ya en 2025, Cirilo estuvo en las finales A de las copas del mundo de Szeged (Hungría) y Poznan (Polonia), un anuncio de lo que sucedería poco después, ya que ganó las medallas de oro y plata en el C-1 a 200 metros en los campeonatos mundiales sub-23 y de mayores, con sedes en Portugal e Italia, en ese orden.

Entre los hombres sobresalió José Ramón Pelier, quien alcanzó las preseas de oro y plata en el C-1, pero a cinco mil metros, distancia no olímpica, en las citas del orbe de Szeged y Poznan, respectivamente.

Y el turno le llegó a Franchesca López, quien quedó en el octavo lugar –entre 10 nominados- del Premio al Logro Deportivo que otorga Panam Sports Junior Awards por sus resultados en los II Juegos Panamericanos Junior de Asunción, Paraguay, donde conquistó cuatro medallas, tres de oro en el C-1 a 200 metros, el C-2 a 500 metros y el C-2 mixto a 500 metros, y una de bronce en el C-1 a 500 metros.

Con ese desempeño, la joven deportista de la central provincia de Villa Clara resaltó entre las multimedallistas de la delegación cubana que asistió a la cita multideportiva paraguaya, donde los piragüistas cubanos lograron nueve preseas, tres de oro, tres de plata y tres de bronce.

En el canotaje, disciplina en la que Cuba ha demostrado muy buenos resultados en lides regionales y del planeta con campeones olímpicos y mundiales, reciben las cuotas máximas -12- solo los países con mejores resultados en la región.

También aparecen en ese caso México, Venezuela, Colombia y República Dominicana, este último por su condición de sede, según el sistema de asignaciones publicado por Centro Caribe Sport en el manual de clasificación para los Juegos.