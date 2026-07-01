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Confirma Irán levantamiento de sanciones petroleras

Por Estudiantes 0 Comentario #Irán #Mohammad Bagher Ghalibaf #Sanciones petroleras

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, confirmó este martes el levantamiento de las sanciones petroleras y que el país vende su crudo con un recargo del 20%.

Ghalibaf detalló que se flexibilizaron las sanciones al Banco Central iraní, lo que permite que «todas las operaciones de venta de petróleo, petroquímicos y derivados puedan llevarse a cabo», y esto incluye operaciones bancarias, seguros y transporte.

Además, aseguró que el bloqueo naval estadounidense terminó por completo, y desde su levantamiento se exportaron más de 40 millones de barriles de petróleo.

Sobre el estrecho de Ormuz, explicó que el paso gratuito acordado tiene una vigencia de solo 60 días, una concesión a los países de la región, pero dejó claro que la soberanía sobre el estrecho «pertenece a Irán y Omán».

«Irán no renunciará bajo ninguna circunstancia a sus derechos en el estrecho de Ormuz; estas son nuestras aguas territoriales.» (ALH)

Con información de RT

Líz Lenay Guerrero Pérez/Estudiante de Periodismo

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