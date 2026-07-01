Nuevo proceso de reservación para el transporte interprovincial

La Dirección provincial de Transporte en Matanzas informó sobre las nuevas indicaciones para la asignación de capacidades en los servicios interprovinciales, con el objetivo de optimizar la limitada disponibilidad estatal.

Para esta tarea se crearon Comisiones de Trabajo municipales y provinciales para evaluar y gestionar las solicitudes de viaje según niveles de prioridad establecidos.

La primera prioridad incluye pacientes con turnos o altas médicas, fallecimiento de familiar de primer grado, asistencia a eventos de primer nivel y retorno al lugar de residencia.

La segunda prioridad abarca viajes por conexiones aéreas internacionales, trámites en embajadas, situaciones relacionadas con reclusos y movimientos laborales específicos.

Los medios de transporte operarán con el 100% de ocupación, y completarán capacidades con otros pasajeros una vez cubiertas las prioridades.

La asignación de pasajes dependerá de la causa del viaje, no de la condición personal, y se mantiene el 50% de bonificación para personas con necesidades especiales con Carta de Viaje. Se suspenden las listas de espera.

Los boletos serán personales e intransferibles, vinculados al Modelo de Confirmación de Capacidades, y su venta se realizará hasta 3 horas antes del servicio.

Los trenes circularán con frecuencias cada 16 días en las rutas Habana–Guantánamo, Habana–Santiago de Cuba, Habana–Holguín y Habana–Bayamo-Manzanillo, con capacidades distribuidas entre los municipios de la provincia.

Con información del perfil de Facebook de Periódico Girón

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