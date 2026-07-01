Cultura

Por Liz Lenay Guerrero Pérez 0 Comentario #Cuba #culturales #Matanzas #Verano con mi gente

La Atenas de Cuba comienza el mes de julio con una programación cultural que abarca desde exposiciones de teatro hasta conciertos y peñas populares. Desde el miércoles 1 hasta el domingo 5, la ciudad ofrece opciones para todos los gustos

Las artes visuales protagonizan la semana con la inauguración de la muestra por el Día del Historiador en el Palacio de Junco, la exposición ECO en la Galería Pedro Esquerre y la entrega del Premio Anual Aurora de Matanzas en la Biblioteca Gener y del Monte.

El teatro llega con las puestas de Las Estaciones y el proyecto Figurarte en la Sala Pepe Camejo.

La música y las tradiciones populares tendrán su espacio con el Guateque Campesino, la Peña de la Sonora Lira Matancera y la Tarde de la Rumba con Los Muñequitos de Matanzas en el AfroParque de La Marina. (ALH)

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By Liz Lenay Guerrero Pérez

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