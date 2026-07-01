Hotel Brisas del Caribe reabre en Varadero con áreas renovadas

El hotel Brisas del Caribe reinició sus operaciones este 26 de junio en Varadero, tras un proceso de renovación.

La instalación, perteneciente al grupo Cubanacan, se incorpora nuevamente a la oferta turística del principal destino de sol y playa del país, con servicios dirigidos al mercado nacional y diseñados para el disfrute familiar.

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