Hotel Brisas del Caribe reabre en Varadero con áreas renovadas

La arquitectura abierta del hotel permite la circulación de la brisa marina entre el norte y el sur, mientras que la vegetación autóctona y la zona de duna refuerzan la integración con el entorno natural de la península de Hicacos. El proceso de revitalización incluyó la mayoría de las áreas comunes, con el propósito de actualizar la imagen del establecimiento y mejorar la experiencia de los huéspedes.
En su perfil oficial de Facebook, la administración del hotel destacó que las mejoras buscan ofrecer mayor comodidad y reflejan el compromiso con el descanso y el confort de los visitantes. El mensaje subrayó que cada detalle fue renovado para mantener la identidad del alojamiento y su ambiente característico frente al mar.
El Brisas del Caribe celebró el 25 de mayo su aniversario 30. Con categoría de cuatro estrellas y ubicación en primera línea de playa, se considera una opción adecuada para familias con niños, gracias a programas que incluyen áreas de juego y animación especializada.
La reapertura de este Todo Incluido fortalece la presencia de Cubanacan en Varadero y amplía las alternativas de descanso y entretenimiento para las familias durante la temporada estival, consolidando la posición del hotel como un clásico dentro del turismo local.
Tomado de Excelencias Cuba