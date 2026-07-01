Programa Mundial de Alimentos respalda a escolares en Cuba

El Programa Mundial de Alimentos puso en marcha un proyecto para fortalecer el Programa de Alimentación Escolar en las cinco provincias orientales, mediante recursos del canje de deuda entre España y Cuba que se aprobó en julio de 2025.

La iniciativa, que se desarrollará durante seis meses en 2026, movilizará el equivalente a 60 millones de pesos cubanos para beneficiar a 74 centros educativos de 19 municipios.

El proyecto busca acercar los alimentos producidos localmente a las escuelas, además de promover una relación más directa con las formas productivas de cada territorio.

Este beneficiará directamente a 12 mil niñas y niños de la primera infancia, enseñanza primaria y escuelas especiales, e involucrará a 42 productores locales y a más de 3 mil trabajadores del sector educativo.

El Ministerio de Educación implementará la iniciativa en coordinación con gobiernos territoriales e instituciones nacionales, mientras que el programa brindará asistencia técnica, seguimiento y apoyo a la rendición de cuentas.

La alimentación escolar es clave para el bienestar, el aprendizaje y el desarrollo de niñas, niños y adolescentes, y esta iniciativa reafirma el valor del trabajo conjunto entre instituciones nacionales y socios internacionales. (ALH)

Con información de Cubadebate

Líz Lenay Guerrero Pérez/Estudiante de Periodismo

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