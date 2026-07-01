Reciben sus títulos de graduados egresados de la Escuela de Profesores de Educación Física

Estudiantes de la escuela de profesores de Educación Física «Orlando Bregio García García» ubicada en el municipio de Jaguey Grande culminaron su carrera vinculados al sector del deporte en sus lugares de residencia por la adecuación del curso escolar.

En Colón se gradúan diez alumnos con resultados satisfactorios en la carrera.

En una sencilla ceremonia destacaron el empeño personal, el apoyo del claustro docente de la institución educativa y de la familia.

Alumnos destacados por su integrabilidad en las esferas del desarrollo deportivo y por los resultados en los ejercicios de culminación de estudios fueron reconocidos en el acto, presidido por Donaisy Inerarity Jiménez, primera Secretaria del Comité Municipal de la Unión de Jóvenes Comunistas en Colón.

El mejor graduado resultó Anthony Eduardo Pérez Montalvo.

Al alcanzar el título de Bachiller como profesores de educación física los egresados tienen garantizada la ubicación laboral en centros educativos del territorio y podrán continuar estudios en la educación superior.

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