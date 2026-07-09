Ciencia

Francia: 72 departamentos en nivel naranja de alarma climática

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Alarma climática #Calor #ciencia #Francia
Francia amaneció hoy con 72 de 101 departamentos en el nivel naranja (uno por debajo del máximo), a causa del tercer evento de canícula que se registra desde mayo último, mientras el sur arde afectado por las llamas.

La nueva ola de calor se mantendrá como mínimo hasta el próximo martes, con temperaturas que puede sobrepasar los 40 grados en varias regiones, tal y como sucedió a finales de junio, cuando la media de muertes mensual fue superada en dos mil 50 decesos.-

En al menos seis departamentos en el sur galo ya se decretó el nivel rojo (máximo), en medio de intensos incendios forestales, alimentados por las altas temperaturas y vientos fuertes de aire seco.

Por el momento, el saldo preliminar es de un bombero de 22 años fallecido de forma accidental y 11 lesionados, en su gran mayoría apagafuegos que luchan contra las llamas, las cuales ya devoraron más de cinco mil hectáreas boscosas.

La gravedad de los incendios forestales, que ya empezaron a destruir decenas de viviendas, obligó a la evacuación de más de 12 mil personas de unas 20 localidades, para las que se organizan albergues improvisados.

El canal de televisión BFMTV mostró esta jornada como los vecinos y empresarios se organizan para la distribución de agua y alimentos destinados a personas afectadas, muchas de las cuales perdieron sus sembrados o no podrán regresar a sus casas totalmente destruidas por el fuego. (ALH)

Tomado de Prensa Latina

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By Redacción TV Yumurí

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