Gigantescas vallas en Israel cuestionan a Netanyahu

Los anuncios, que exhiben el mensaje “¡En Irán, en Líbano, en Gaza: un fracaso total!”, aparecen en la antesala de las elecciones parlamentarias previstas para octubre y responsabilizan al primer ministro israelí por la situación en esos escenarios de conflicto.

La campaña se desarrolla en un contexto de creciente tensión política interna, marcado además por un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno y el Poder Judicial, luego de que el gabinete decidiera desacatar un fallo de la Corte Suprema.

Sectores opositores y analistas han advertido que la disputa institucional podría profundizarse, mientras los promotores de las vallas acusan al Ejecutivo de intentar desviar la atención de los cuestionamientos sobre su política de seguridad.

Las críticas contra Netanyahu se producen mientras el primer ministro busca sostener el respaldo político de su coalición de gobierno y enfrentar las presiones internas derivadas de los conflictos regionales y sus consecuencias para Israel. (ALH)

Tomado de Cubadebate